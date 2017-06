Discípulo Fábio Carille revê ‘professor’ no jogo do Corinthians contra o Cruzeiro

Reencontro de amigos e times disciplinados marcam a partida do Corinthians contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille terá a oportunidade de enfrentar um de seus “professores” e responsáveis por levá-lo ao clube paulista: Mano Menezes. Embora as equipes vivam momentos distintos, em semelhança possuem o fato de estarem entre os mais disciplinados do Brasileirão.

Fábio Carille fez estágio com Mano Menezes no Grêmio, em 2007. Dois anos depois, foi levado pelo treinador – por indicação de seu auxiliar Sidnei Lobo – para trabalhar na comissão técnica do Corinthians. E em 2011 atuou como observador técnico da seleção brasileira, sob o comando do atual treinador cruzeirense.

“Ele gosta da organização defensiva e o que mais me chama a atenção é de como ele consegue rapidamente enxergar o jogo. Em cinco minutos, ele muda um ou dois jogadores de função e parar de sofrer. Isso me chama a atenção e acho que tenho um pouco disso também”, disse o treinador corintiano nesta terça-feira, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo.

Essa será a segunda vez que os dois treinadores se enfrentam. O primeiro encontro ocorreu pelas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, quando Fábio Carille, ainda interino, comandou o Corinthians na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no estádio Itaquerão.

O Corinthians, invicto há 19 jogos, começa a rodada como o time mais disciplinado da competição, após fazer 62 faltas e receber seis cartões amarelos. O Cruzeiro é o terceiro menos faltoso, com 67 faltas. “Falo muito para os jogadores não ganharem cartões bobos, pois atrapalha o time. É preciso ter a cabeça no lugar”, avisou Fábio Carille.