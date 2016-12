Dirigente revela interesse do atacante Luis Fabiano em voltar para a Ponte Preta

A concorrência tem Santos e Vasco, mas a Ponte Preta ainda está confiante em acertar a contratação de Luis Fabiano para a próxima temporada. O atacante nunca escondeu o desejo de encerrar a carreira na equipe de Campinas (SP), onde foi revelado, e, com 36 anos, essa seria a hora ideal. Apesar de pedir calma, o gerente de futebol Gustavo Bueno não escondeu um certo otimismo sobre o acerto. “Ele tem se mostrado muito interessado em fazer parte do nosso planejamento, mas tudo tem seu tempo”, comentou o dirigente em entrevista à rádio Bandeirantes, de Campinas.

Luis Fabiano decidiu deixar o Tiajin Quanjian, da China, em dezembro e falou sobre o desejo de voltar a atuar no futebol brasileiro. Desde então, vários clubes demonstraram interesse em sua contratação como Flamengo, Grêmio, Santos, Vasco e Ponte Preta. No entanto, apenas os três últimos fizeram propostas oficiais.

A vantagem da Ponte Preta é que a duração de seu contrato com Luis Fabiano seria de duas temporadas. Isso deixou o experiente atacante contente e colocou a equipe campineira um pouco na frente dos demais. Em busca de um reserva para Ricardo Oliveira, o Santos ofereceu um contrato de produtividade, enquanto que o Vasco vê no jogador o camisa 9 ideal para a próxima temporada.

Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, Luis Fabiano subiu ao profissional em 1998 e ajudou o time a voltar à elite do Campeonato Paulista no mesmo ano. Se transferiu para o Rennes, da França, em 2001, e desde então sempre deixou claro o desejo de voltar e encerrar a carreira em Campinas, apesar de ter criado uma forte identificação com o São Paulo, clube que defendeu durante nove anos. Foram três passagens pelo time tricolor, onde se tornou ídolo.

Hoje com 36 anos, o atacante acumula passagens também por Porto (Portugal), Sevilla (Espanha) e Tianjin Quanjian. Luis Fabiano se transferiu para a China no início de 2016 e ajudou o clube a conquistar o acesso à elite do Campeonato Chinês, sendo o artilheiro da segunda divisão, com 23 gols.