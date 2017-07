Dirigente pró-curdos julgada na Turquia por atividades ‘terroristas’

O julgamento de uma dirigente do principal partido pró-curdo da Turquia, Figen Yüksekdag, acusada de liderar um grupo terrorista e ser responsável por propaganda a favor dos separatistas curdos, foi iniciado nesta terça-feira (4) em Ancara.

Yüksekdag é a vice-presidente do Partido Democrático dos Povos (HDP), juntamente com Selahattin Demirtas. Ambos foram detidos em novembro do ano passado, acusados de terem vínculos com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK).

A dirigente teve seu mandato como deputada revogado em fevereiro, após as acusações da promotoria turca.

Dezenas de seus simpatizantes estavam presentes no tribunal.

As autoridades acusam o HDP de ser a vitrine política do PKK, uma organização classificada como terrorista por Ancara, Washington e Bruxelas.

O segundo partido opositor da Turquia foi duramente golpeado após expurgos devido ao fracassado golpe de Estado ocorrido em julho passado, e uma dezena de seus deputados se encontram atualmente detidos, entre eles Demirtas e Yüksekdag.