Dinamarca expulsa seis pregadores radicais estrangeiros

A Dinamarca publicou nesta terça-feira uma lista de seis estrangeiros acusados de fomentar o ódio, cinco pregadores muçulmanos e um pastor evangelista islamófobo, todos expulsos do país por um período de dois anos, que pode ser prorrogado.

Os afetados são dois sauditas, um canadense, um sírio e dois americanos, entre eles o pastor Terry Jones, que chamou a atenção da opinião pública ao queimar exemplares do Corão em 2011.

A lista envia “um sinal claro de que os furiosos pregadores religiosos itinerantes que tentam minar nossa democracia e nossos valores fundamentais de liberdade e direitos humanos não são bem-vindos na Dinamarca”, afirma um comunicado divulgado pelo ministério da Imigração e Integração.

O governo de centro-direita realiza uma campanha contra as opiniões radicais, desde que anunciou a criação da lista em março de 2016, após a divulgação de um documentário filmado com câmeras escondidas sobre os sermões radicais pronunciados nas mesquitas dinamarquesas.

Os principais partidos políticos do país, incluindo os social-democratas e o Partido do Povo Dinamarquês (direita anti-imigração), apoiam a ação do governo contra os pregadores extremistas.

Em 2015, um jovem dinamarquês de origem palestina, que adotou o islã radical na prisão, matou duas pessoas diante da sinagoga de Copenhague.

No mesmo ano, o governo retirou a nacionalidade dinamarquesa de um marroquino que havia obtido a cidadania em 1988, depois que o homem divulgou livros de um pregador próximo à Al-Qaeda.

O país nórdico provocou em 2005 violentas manifestações de muçulmanos em todo o mundo depois que o jornal Jyllands-Posten publicou charges do profeta Maomé.