Diego volta a trabalhar no campo e Conca é liberado para estrear no Flamengo

Depois da traumática eliminação na primeira fase da Libertadores, na semana passada, o Flamengo vai se reerguendo. E após a boa vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, no sábado, o time teve dois grandes motivos para comemorar nesta segunda-feira. O primeiro foi a volta de Diego aos treinos no campo. Já o segundo, a liberação do meia Dario Conca para finalmente estrear com a camisa rubro-negra.

A segunda notícia já era esperada desde o início do ano. Contratado junto ao Shanghai SIPG com uma grave lesão no joelho, o argentino chegou ao clube carioca para finalizar o longo tratamento após ser submetido a uma cirurgia. E depois de nove meses afastado do gramado, o meia finalmente foi liberado pelo departamento médico.

“Como vocês já devem ter visto há algum tempo, o Conca não está mais no departamento médico. Ele já treina normalmente com o grupo e está liberado (para atuar) assim que a comissão técnica achar que for necessário”, declarou o médico do clube, Márcio Tannure, nesta segunda.

Por conta do longo período afastado, Zé Ricardo pode ainda esperar um pouco para lançar o argentino a campo. O Flamengo vem tendo bastante cuidado para não queimar etapas e, por isso, a data para o retorno do meia deve ser escolhida com cautela.

Já Diego está fora de ação há quase seis semanas. Ele sofreu uma importante lesão no joelho na partida diante do Atlético-PR, pela Libertadores. De lá para cá, passou por cirurgia, foi submetido a um intenso processo de fisioterapia até, finalmente, ser liberado para treinar no gramado nesta segunda.

“O Diego, conforme previsto por nós, começa hoje o trabalho de transição no campo. Ele se encontra sem dor, sem sintomas e vai iniciar essa fase para que ele possa estar o mais breve possível treinando com o grupo normalmente e estar à disposição do treinador”, comentou Tannure, sem projetar a data da volta do meia ao time.

Outro que desfalca o Flamengo já há algumas semanas é o zagueiro Donatti, mas este ainda inspira cuidados do departamento médico. O jogador, que havia acabado de assumir a titularidade quando se machucou, segue se recuperando de problema na panturrilha e também não tem data definida para voltar a jogar.

“O Donatti sofreu uma lesão na panturrilha e, por isso, ainda está na fase de recuperação, na fisioterapia. A gente espera que esteja o mais breve possível com o grupo”, disse Tannure.