Dias após separação, Neymar e Bruna se encontram em festa

SÃO PAULO, 26 DE JUN (ANSA) – Meses após reatarem o namorado, Neymar e Bruna Marquezine anunciaram uma nova separação. Pessoas próximas ao casal dizem que a atriz teria negado um pedido de casamento do craque do Barcelona, mas sites de fofoca afirmam que a modelo Carol Caputo seria o novo affair do jogador. O caso tem gerado debates entre os fãs da dupla. Isso porque, com apenas três dias de separação, o casal já se encontrou em um show na noite de ontem (25), no Rio de Janeiro, e se cumprimentou com um abraço carinhoso, de acordo com imagens de internautas nas redes sociais.

Neymar está de férias no Brasil e ficou uns dias em São Paulo na semana passada, quando teria se relacionado com a modelo Carol Capulo na balada “Villa Mix”. Agora, o jogador passa uma temporada no Rio de Janeiro, onde Bruna Marquezine mora.

Mas, apesar do clima de “harmonia” entre o casal, a atriz parou de seguir Neymar nas redes sociais e apagou as fotos com o jogador. Já o astro do Barça manteve suas fotos com a ex, como as de uma viagem para a África do Sul neste mês.

Esta foi a terceira vez que Neymar e Bruna se separaram. Os fãs acreditam que o casal ainda reatará, já que os dois têm publicado indiretas nas redes sociais. Ele, escreveu trechos da música “Gostava Tanto de Você”, de Tim Maia. Ela, disse que ouvia a canção “Fake Love” (“Amor Falso”, na tradução). (ANSA)