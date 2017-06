Desmoronamentos complicam buscas por 93 desaparecidos na China

Novos desmoronamentos registrados hoje (27) estão complicando as buscas pelas 93 pessoas desaparecidas desde o último sábado em uma aldeia do sul da China onde houve um deslizamento de terra, informou a agência oficial Xinhua.

As autoridades locais explicaram que rochas e terra caíram sobre a aldeia de Xinmo, na província de Sichuan, mas não há informações sobre feridos, já que o local foi desocupado após um alerta para possíveis novos deslizamentos. As informações são da agência de notícias EFE.

A defesa civil local emitiu ontem uma ordem de evacuação depois que o radar de vigilância descobriu a deformação de uma encosta. Na madrugada do último sábado, parte de uma montanha caiu sobre a aldeia, em razão das intensas chuvas na região, e a soterrou totalmente.

Até o momento, foram encontrados os corpos de dez pessoas e apenas três pessoas foram achadas com vida entre os escombros.

Cerca de 3 mil efetivos de uma equipe de resgate trabalhavam até ontem no local em busca de sobreviventes. No entanto, de acordo com especialistas em geologia que estiveram na região, a possibilidade de sobrevivência das pessoas soterradas é escassa.

As chuvas torrenciais na China são frequentes nesta época do ano e é comum que aconteçam inundações, deslizamentos e outras catástrofes motivadas por fenômenos meteorológicos.

Além disso, a aldeia está a 150 quilômetros do epicentro do terremoto que, em 2008, deixou mais de 80 mil mortos e desaparecidos, um fato que – segundo os especialistas – abalou a estabilidade das montanhas.