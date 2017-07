Desgaste vira desafio ao Botafogo para encarar o Atlético-MG pelo Brasileirão

Ainda no embalo da boa vitória sobre o Nacional, do Uruguai, fora de casa, pela Copa Libertadores, o Botafogo encara o Atlético Mineiro neste domingo, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas posições intermediárias da tabela de classificação, com 15 pontos, o Botafogo precisa de um triunfo para não se aproximar da zona de rebaixamento. Mas, para isso, terá que enfrentar o elevado desgaste de seu elenco.

Depois de superar o Nacional-URU por 1 a 0, na última quinta-feira, a delegação do Botafogo chegou apenas na noite de sexta ao Rio. Assim, o técnico Jair Ventura teve apenas o treino de sábado para recuperar os seus jogadores e fazer a preparação para o duelo.

Questionado se pode preservar alguns jogadores para evitar o risco de lesão, o treinador foi claro: o foco inicialmente é a Libertadores e, como já ocorreu contra o Corinthians, no domingo passado, o time deve ter alguns reservas.

“Há muitos anos que o Botafogo não chega em uma fase tão importante da Libertadores, e o nosso investimento não foi para fazer frente em todas as competições”, admitiu. “A gente vai ter que, em horas, correr riscos em certas competições, a gente vai priorizar a Libertadores, sim, e isso não tem como esconder”.