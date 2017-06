Desgastado e com dores, Jadson vira desfalque do Corinthians contra o Coritiba

O meia Jadson, do Corinthians, será desfalque na partida contra o Coritiba, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo fato de o jogador ter apresentado desgaste físico excessivo e vir se queixando de dores musculares, a comissão técnica do clube decidiu poupá-lo da viagem e, assim, deixar o time titular com uma vaga aberta para a partida marcada para começar às 11 horas no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

A avaliação sobre o jogador foi realizada nesta sexta, após o treino à tarde no CT Joaquim Grava. Os titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na quarta-feira, na Arena Corinthians, ficaram apenas na academia e não foram ao gramado. As novidades do dia foram os retornos do lateral Fagner e do meia Rodriguinho, que voltaram da Austrália, onde defenderam a seleção brasileira em amistosos.

Com a volta de Fagner, o volante Paulo Roberto, que vinha sendo improvisado na lateral direita, retorna ao banco de reservas. Já a ausência inesperada de Jadson deve abrir espaço para a permanência de Marquinhos Gabriel na equipe titular, na qual anteriormente soube aproveitar bem o espaço aberto por Rodriguinho enquanto o meio-campista estava com a seleção brasileira.

A delegação corintiana viaja ao Paraná nesta sexta à noite e faz o último treino antes de enfrentar o Coritiba no sábado, na Vila Capanema. Sem Jadson, a escalação titular deve ter a seguinte formação: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero; Jô.

Confira os 23 jogadores relacionados por Fabio Carille para o jogo de domingo:

Goleiros – Cássio, Walter e Caique;

Zagueiros – Balbuena, Pablo e Pedro Henrique;

Laterais – Fagner, Guilherme Arana e Moisés;

Volantes – Gabriel, Maycon, Paulo Roberto, Fellipe Bastos e Camacho;

Meias – Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto e Pedrinho;

Atacantes – Romero, Jô, Kazim, Clayson e Clayton.