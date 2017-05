Desembolsos do BNDES caem 15% no quadrimestre, para R$ 21,4 bilhões

Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no primeiro quadrimestre deste ano atingiram R$ 21,4 bilhões, queda de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado, segundo o banco, confirma a tendência de desaceleração do ritmo de queda observada desde o segundo semestre de 2016.

Segundo o BNDES, o aumento das aprovações de crédito para a indústria e para a compra de máquinas e equipamentos indica sinais de recuperação da economia. As aprovações da Finame (linha de financiamento de bens de capital do BNDES) somaram R$ 6,7 bilhões entre janeiro e abril deste ano, incremento de 38% em relação a igual período de 2016. Excluindo máquinas agrícolas, ônibus e caminhões, as aprovações de crédito para demais bens de capital evoluíram 159% no quadrimestre, atingindo R$ 2,3 bilhões.

Para a indústria de transformação, os financiamentos via Finame aprovados entre janeiro e abril totalizaram R$ 1,4 bilhão, alta de 197% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2016.

Do total de recursos do BNDES liberados nos primeiros quatro meses deste ano, 37% foram para o setor de infraestrutura, que recebeu R$ 7,9 bilhões. O desembolso para esta área foi 9% menor que o do mesmo período do ano passado. O mesmo percentual de queda foi registrado nos desembolsos para o setor de comércio e serviços, que recebeu R$ 4,7 bilhões do banco de fomento este ano. A indústria recebeu R$ 4,5 bilhões, redução de 35% ante o acumulado janeiro/abril de 2016. Agropecuária ficou com R$ 4,3 bilhões em liberações, retração de 1%.

A linha Progeren, que oferece recursos para capital de giro das empresas, acumula R$ 2,2 bilhões liberados nos quatro primeiros meses do ano; alta de 339% em relação ao primeiro quadrimestre do ano passado.

Regiões e porte das empresas

Por regiões, apenas o Sudeste e o Sul registraram queda nas liberações do BNDES este ano, de 27% e 31%, respectivamente. Nas demais, os desembolsos subiram 36% (Centro-Oeste), 32% (Norte) e 14% (Nordeste). Em termos de volume de recursos liberados, a Região Sudeste segue na liderança, com quase R$ 8,3 bilhões.

Por porte de empresas financiadas, as liberações do BNDES para as micro, pequenas e médias empresas somaram até abril R$ 8,1 bilhões, baixa de 13% em relação a igual período do ano passado. Para as grandes empresas, foram desembolsados R$ 13,2 bilhões, recuo de 16%.

Os projetos de inovação, que constituem uma das prioridades do BNDES, receberam R$ 697 milhões do banco,13% a mais que nos quatro primeiros meses de 2016.

Segundo o BNDES que os desembolsos do primeiro quadrimestre se referem aprovações de crédito feitas no passado. Isso ocorre porque a tramitação dos pedidos de financiamento recebidos pelo banco pode levar mais de um ano nas fases de enquadramento, aprovação e contratação, até se converter em liberação de recursos.