Deputados do PMDB cobram reação de Temer a movimento de ‘cabeças pretas’ do PSDB

Deputados do PMDB reagiram nesta quinta-feira, 1, ao movimento de integrantes do PSDB que pregam o desembarque do governo Michel Temer antes do fim do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode levar à cassação do presidente Michel Temer, marcado para começar na próxima terça-feira, 6.

Peemedebistas cobram uma postura “mais rígida” do Palácio do Planalto em relação aos tucanos, sobretudo, a ala mais jovem do partido. Como mostrou o Broadcast/Estadão, os “cabeças pretas”, como são conhecidos integrantes desse grupo do PSDB, lideram o movimento que defende o rompimento imediato do partido com o governo.

Em reservado, deputados do PMDB dizem que os tucanos não têm credibilidade para criticar Temer, pois a situação do senador Aécio Neves (MG) é pior. O mineiro foi afastado da presidência do PSDB após o Supremo Tribunal Federal (STF) abrir inquérito para investigar denúncias contra ele feita por executivos da JBS em delação premiada.

Nesta quinta-feira, o líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), recebeu reclamação de vários peemedebistas contra os “cabeças pretas”. A crítica é de que integrantes do PSDB criticam Temer na imprensa, mas não “largam” os cargos que possuem no governo federal.

‘Maria vai com as outras’

“Ou faz parte do governo, ou diz porque não faz parte e sai. O que não pode é ficar em joguinho de ‘Maria vai com as outras’. É preciso se posicionar politicamente de forma correta. A nova política cobra posicionamento. Quem fica em cima do muro cai do muro”, disse o deputado André Amaral (PB), que é da ala jovem do PMDB.

Para o peemedebista, jovens deputados como ele não podem basear sua atuação política apenas pelas redes sociais. “Não se pode permitir, num momento em que se cobra representatividade, que deputados tenham opinião política em cima de crítica que ouvem nas redes sociais”, declarou.

“Espero, de verdade, que deputados jovens estejam sintonizados com as redes sociais e com que as pessoas falam, mas também incluídos de toda a forma com a vontade de fazer o Brasil dar certo. Que tenham opinião em cima do que o Brasil precisa para retomar o crescimento econômico”, acrescentou.

Vice-líder do governo e do PMDB na Câmara, o deputado Carlos Marun (MS) avaliou que os “cabeças pretas” do PSDB defendem o desembarque por não quererem votar a reforma da Previdência. “Eles estão é com medo de votar a reforma da Previdência e, por isto, defendem o desembarque como saída de emergência”, afirmou.