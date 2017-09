Depois de iniciar pregão sem direção, Bovespa firma-se em alta e marca máxima

A Bovespa iniciou o pregão desta sexta-feira, 15, sem uma direção clara, e, menos de uma hora depois, firmou-se em alta. Na máxima, marcou 75.128,48 pontos (+0,63%). Favorece a nova valorização do indicador brasileiro a apreciação do Dow Jones, motivada por algumas ações da área de defesa e aviação.

A valorização nesse setor é impulsionada por tensões geopolíticas envolvendo a Coreia do Norte. Na noite de quinta-feira, o regime de Kim Jong-un disparou um míssil que sobrevoou o Japão antes de cair no Pacífico em resposta a novas sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

Sobre a segunda denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer na quinta, economistas do mercado financeiro têm algumas ponderações. O economista-chefe da INVX Global, Eduardo Velho, afirmou que a denúncia acontece em um momento favorável ao governo, indicando grandes chances de ser derrubada na Câmara dos Deputados. Desse modo, segundo ele, não deve retardar o ritmo de crescimento econômico em curso, sem efeito também nos índices de confiança.

O sócio-diretor da consultoria MacroSector, Fabio Silveira, também entende que a investida da PGR praticamente não altera a expectativa de aprovação de uma reforma mínima da Previdência ainda este ano. “Esse governo é fraco, mas não morreu. Continuo acreditando que pode ser aprovada uma reforma da Previdência mínima”, diz.

Do noticiário corporativo, um destaque é Braskem. A PNA da empresa figurou entre as maiores altas do Ibovespa. A companhia assinou na quinta acordo com a Justiça dos Estados Unidos, com o pagamento de US$ 10 milhões para encerrar todas as demandas judiciais de adquirentes de ADRs.

Segundo comentário da Coinvalores, a notícia é positiva, pois minimiza incertezas com potenciais impactos financeiros em tais ações judiciais. Nesta sexta, o UBS também soltou relatório em que eleva o preço-alvo do papel para R$ 49,00, de R$ 45,00.

No período da manhã desta sexta, o empresário Joesley Batista, da JBS, foi transferido de Brasília para São Paulo. O executivo será ouvido em audiência de custódia da Operação Tendão Aquiles, que investiga manipulação do mercado financeiro de Joesley e de seu irmão Wesley.