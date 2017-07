Demanda total da Latam aumenta 0,9% em junho ante mesmo mês de 2016

O Grupo Latam Airlines informa que o tráfego total de passageiros aumentou 0,9% em junho de 2017 ante igual mês do ano passado, enquanto a capacidade caiu 0,4% na mesma base de comparação. Como resultado, a taxa de ocupação para o mês chegou a 84,4%, uma alta de 1,1 ponto porcentual (p.p.) em um ano.

No mercado doméstico brasileiro, composto pelas operações domésticas da Latam Brasil, a empresa verificou queda de 4,4% na demanda em junho na comparação com igual intervalo de 2016, enquanto a oferta caiu 5,8% entre os períodos. Assim, a taxa de ocupação das aeronaves nas operações domésticas brasileiras subiu 1,2 p.p. na base anual, para 81,4% em junho.

No sistema doméstico que considera os países de língua espanhola (Chile, Peru, Argentina, Equador e Colômbia), a demanda diminuiu 1,3% e a capacidade recuou 2,3% em junho na comparação com o mesmo mês do ano passado, gerando um aumento de 0,8 p.p. na taxa de ocupação, para 79,4%.

Por fim, o sistema internacional da Latam registrou em maio crescimentos de 4% e 2,8% na demanda e na oferta, respectivamente, fazendo com que a taxa de ocupação das aeronaves atingisse 87,2%, alta de 1 p.p. em um ano.

Quanto ao número de passageiros no mês passado, a Latam informa que, no sistema total, foram transportados 5,051 milhões de pessoas, queda de 1,5% ante junho de 2016. Desse total, 2,145 milhões foram transportados no sistema doméstico brasileiro (-3,8% em um ano), 1,681 milhão no doméstico nos países de língua espanhola (-2,6%) e 1,224 milhão no sistema internacional (+4,5%).