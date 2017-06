Delgado diz que é ‘dever’ autorizar denúncia e prevê fragmentação da base

O deputado Júlio Delgado (PSB-MG) afirmou que é “dever” do Parlamento autorizar a denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada hoje pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Para ele, a base aliada do governo vai se “fragmentar ainda mais” após a acusação.

“Os deputados têm que demonstrar que Temer não pode estar acima do bem e do mal. Temer tinha que dar exemplo, o que infelizmente não fez”, declarou. Para ele, os deputados que votarem contra a denúncia serão “coniventes com os atos do presidente.

Delgado avalia ainda que há uma “demonstração clara” de que o PGR irá fatiar a denúncia em três, lembrando que a Polícia Federal concluiu nesta segunda que Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures cometeu crime de obstrução à investigação de organização criminosa.

“Vamos viver ineditismo grande, Temer será o primeiro presidente processado por uma ação penal”, disse. Ele lembrou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e afirmou que a situação de Temer é mais grave, pois envolve uma ação penal, e não se trata apenas de um caso meramente político.