Del Nero diz que Maracanã não tem condições de receber jogos da seleção

Logo após o anúncio dos convocados para os dois últimos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, comentou sobre a ausência do Maracanã como sede de jogos no qualificatório. A intenção da entidade sempre foi fazer a última partida no estádio carioca, mas optou por transferi-la para o Allianz Parque, em São Paulo, por considerar que o Maracanã não apresentava as condições adequadas.

Segundo Del Nero, o Brasil vai voltar atuar em seu estádio mais emblemático “quando estiver tudo em ordem”. “Não é só nós que queremos jogar no Maracanã. O Maracanã é um estádio do Brasil. Na oportunidade certa, quando estiver tudo em ordem, nós vamos jogar. Esperamos que seja breve”, disse o cartola.

“Nós queremos jogar. O estádio tem que ter condições mínimas e, se não tem, não podemos fazer jogo lá. A gente faz em estádio que está bom”, insistiu o cartola. “É feita uma avaliação geral pelo nosso departamento de competições, é ele que faz essa avaliação. Ele tira lá suas avaliações e passa para nós. ‘Olha, não está em condições de receber o jogo da seleção brasileira’, e é isso que acontece.”

Apesar de considerar que o Maracanã não tem condições de receber jogos da seleção, Del Nero não explicou por que o estádio segue recebendo partidas normalmente. A arena é usada pelo Fluminense no Brasileira e na Copa Sul-Americana. Na semana passada, também recebeu a final da Copa do Brasil e, anteriormente, a semifinal da competição nacional. Nos dois casos, o Flamengo era o mandante.

A reportagem do Estado ainda aguarda posicionamento da concessionária que administra o Maracanã.