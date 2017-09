Déficit orçamentário dos EUA atinge US$ 108 bilhões em agosto

O governo dos Estados Unidos divulgou que teve um déficit orçamentário de US$ 108 bilhões em agosto, antes da votação no Congresso para elevar o teto da dívida e autorizar novos gastos para manter o governo operante.

Os desembolsos do governo federal no mês passado totalizaram US$ 334 bilhões, superando US$ 226 bilhões em receitas totais, disse o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira. O apartidário Escritório do Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) havia previsto um déficit de US$ 109 bilhões em agosto.

O déficit mensal foi ligeiramente superior ao de US$ 107 bilhões em agosto de 2016. O CBO atribuiu o resultado a uma queda na receita do imposto de renda e das folhas de pagamento. Fonte: Dow Jones Newswires.