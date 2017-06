Defesa de Aécio defende que não houve quebra de decoro parlamentar

Após a decisão do presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza (PMDB-MA), de arquivar o pedido de cassação do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), a defesa do tucano defendeu que não há crime nem quebra de decoro parlamentar nas denúncias contra o senador.

“A defesa do Senador Aécio Neves reitera a absoluta correção de sua conduta e reafirma que as afirmações feitas por criminosos confessos, em busca dos benefícios de uma delação, não devem ser tratadas como prova”, diz trecho da nota divulgada pela assessoria do senador.

Sobre o suspeito empréstimo de R$ 2 milhões oferecido por Joesley Batista ao senador, a defesa alega que a investigação demonstrará que a negociação não envolveu dinheiro público e muito menos propina.