Defensivos: FMC reverte lucro e tem prejuízo de US$ 124,2 milhões

São Paulo, 02/05 – A norte-americana FMC Corporation, do setor químico, registrou prejuízo líquido de US$ 124,2 milhões (US$ 0,93 por ação) no primeiro trimestre de 2017. Em igual período do ano passado, a companhia havia reportado lucro de US$ 48,3 milhões (US$ 0,36 por ação). A receita recuou 1,7%, para US$ 596 milhões.

No segmento de soluções agrícolas, a receita foi de US$ 530 milhões, 3% menor na comparação anual. A pressão veio de vendas menores na Europa e América Latina, que foram parcialmente compensadas pelo desempenho melhor do que o esperado na região da Ásia e América do Norte. “A FMC apresentou um trimestre sólido”, disse Pierre Brondeau, CEO e presidente da empresa. “No setor de soluções agrícolas, nós elevamos nossa lucratividade em um mercado que permanece desafiador”, acrescentou.

Para o encerramento de 2017, a empresa projeta um ganho por ação entre US$ 2,20 e US$ 2,60, em base ajustada. Para o setor de soluções agrícolas, em específico, a empresa espera que as receitas fiquem entre os US$ 2,2 bilhões e US$ 2,4 bilhões. O lucro do setor deve ficar entre US$ 410 milhões e US$ 450 milhões, alta de 8% na comparação anual. O desempenho deve ser influenciado pelo fortalecimento do mercado na América Latina no segundo semestre e um ano robusto nas vendas na Ásia.