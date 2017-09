Decreto admite 100% de capital estrangeiro em banco criado por Hyundai/Santander

Um decreto publicado na edição desta terça-feira, dia 19, do Diário Oficial da União (DOU) declara que “é do interesse do governo brasileiro a participação estrangeira de até cem por cento no capital social de instituição financeira a ser constituída pelos Grupos Hyundai e Santander, sediados na Coreia do Sul e Espanha, respectivamente”.

O ato é assinado pelo presidente da República em exercício, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). De acordo com o texto, o Banco Central do Brasil adotará as providências para a execução do que está disposto no decreto.