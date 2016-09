De azul, Corinthians empata com o Coritiba, mantém jejum fora de casa e deixa G4

O Corinthians vestiu azul, mas a sorte não mudou como na música de Wilson Simonal. Na estreia do terceiro uniforme, o time do técnico Cristóvão Borges ficou no 1 a 1 contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 25.ª rodada, e ampliou para cinco jogos o jejum como visitante no Campeonato Brasileiro. Agora são quatro derrotas e um empate.

O resultado no Paraná somado ao revés para o Santos, no último domingo, custou caro ao Corinthians. Com 41 pontos, o time alvinegro saiu da zona de classificação à Copa Libertadores – está agora na quinta colocação. Para piorar, o próximo adversário será o líder Palmeiras, neste sábado, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

A primeira dor de cabeça para Cristóvão Borges surgiu logo aos 6 minutos. O lateral-esquerdo Uendel sentiu um problema muscular na coxa direita e foi substituído por Guilherme Arana, que não jogava desde maio. A mudança fez o treinador segurar Fagner, pelo lado direito, já que o reserva gosta de apoiar.

Fagner, porém, não estava em uma noite inspirada. Foi por lá que Juninho, que é zagueiro mas está atuando improvisado como lateral, fez jogada de ponta e criou a primeira chance. O gol do Coritiba também iria sair por culpa de Fagner. Antes disso, no entanto, o Corinthians abriu o placar em um vacilo dos paranaenses.

Aos 15 minutos, Lucca subiu de cabeça com Dodô no meio de campo. A bola sobrou para Alan Santos, que ficou esperando o árbitro carioca Grazianni Maciel Rocha marcar falta, o que não aconteceu. Rodriguinho tocou para Gustavo, que, dentro da área, levantou a cabeça e rolou para Marlone empurrar para o gol.

Apesar do gol, o Corinthians não jogava bem. O Coritiba tomava conta do jogo e martelou até empatar. Kazim Richards, que já havia mandado uma bola na trave, recebeu na área e levou um carrinho de Fagner: pênalti. Leandro bateu no canto esquerdo, deslocando Cássio.

O domínio do Coritiba permaneceu até o final do primeiro tempo e persistiu no começo da etapa final. A equipe da casa voltou pressionando o rival do campo defensivo. A pressão não deu resultado e, aos poucos, o Corinthians equilibrou o jogo. Por orientação de Cristóvão Borges, o time trocava passes e, com isso, evitava ser atacado. Faltava, no entanto, ser mais agressivo. Quando era, Gustavo estava sempre em posição de impedimento, atrapalhando o ataque.

O Coritiba ainda teve João Paulo expulso aos 35 minutos, mas o Corinthians não teve ambição suficiente para se lançar atrás da vitória. O empate estava de bom tamanho.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 1 CORINTHIANS

CORITIBA – Wilson; Dodô, Lucas Claro, Nery Bareiro e Juninho; Alan Santos (Yan), João Paulo, Raphael Veiga (Edinho) e Evandro (Iago Dias); Leandro e Kazim Richards. Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel (Guilherme Arana); Cristian, Camacho, Rodriguinho, Lucca e Marlone; Gustavo. Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS – Marlone, aos 15, e Leandro (pênalti), aos 28 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alan Santos e Nery Bareiro (Coritiba); Fagner (Corinthians).

CARTÃO VERMELHO – João Paulo (Coritiba).

ÁRBITRO – Grazianni Maciel Rocha (RJ).

RENDA – R$ 366.650,00.

PÚBLICO – 11.893 pagantes.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).