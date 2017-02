David Goffin vence francês e enfrenta Jo-Wilfried Tsonga na decisão de Roterdã

O belga David Goffin está na decisão do Torneio de Roterdã, um ATP 500 disputado em quadras duras e indoor na Holanda. Neste sábado, sem qualquer dificuldade, o terceiro favorito e 11.º do ranking mundial derrotou o francês Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Seu adversário na final será o também francês Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeça de chave e 14.º do mundo, que neste sábado surpreendeu o checo Tomas Berdych, quarto favorito e 13.º do ranking, por 6/3 e 6/4. Este será o sexto duelo entre os dois tenistas – Goffin venceu apenas dois.

Melhor durante todo o confronto, Goffin dominou o rival e praticamente não ofereceu chances. Herbert teve apenas uma oportunidade de quebra – contra 10 do adversário – e não conseguiu concretizá-la. Melhor para o belga, que chega à decisão sem fazer grande esforço na semifinal.

Tsonga, por sua vez, precisou enfrentar outro adversário melhor ranqueado – nas quartas de final, já havia superado o croata Marin Cilic, principal favorito em Roterdã. E, com um bom desempenho no saque, somando 10 aces e 88% de pontos vencidos com o primeiro serviço, o francês novamente surpreendeu.

Neste domingo, Goffin estará em busca de seu terceiro título na carreira. Já Tsonga, que venceu 12 torneios, mais uma vez tenta nesta competição superar um adversário melhor ranqueado.