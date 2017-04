Dante retoma confiança após Copa de 2014 e lidera o surpreendente Nice na França

Na luta pelo título do Campeonato Francês, que disputa com o Monaco, o Paris Saint-Germain tem jogo decisivo neste domingo. Visita o surpreendente Nice, que faz a sua melhor campanha nos últimos 41 anos. Está em terceiro lugar, já garantiu vaga na fase classificatória da próxima Liga dos Campeões da Europa e é o time que menos perdeu até agora – apenas duas vezes. O jogador apontado como maior responsável pela eficiência defensiva do Nice é um dos brasileiros que ficaram marcados pelo tombo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014: Dante.

Hoje com 33 anos, o zagueiro baiano que entrou na fogueira naqueles 7 a 1 aplicados pela Alemanha – substituiu o suspenso Thiago Silva – e acabou queimado, é ídolo e respeitado em Nice. Torcedores e críticos o consideram um dos melhores do Campeonato Francês. Para o técnico suíço Lucien Favre, Dante é o pilar da defesa que sofreu apenas 28 gols em 34 partidas – apenas o Paris Saint-Germain, com 23, foi menos vazado até agora.

Favre, aliás, foi quem convenceu Dante, que estava na Alemanha havia oito anos e desfrutava de situação confortável no Wolfsburg, a transferir-se para o Nice no início desta temporada. “Trabalhamos juntos na Alemanha (no Borussia Mönchengladbach, entre 2011 e 2012). Como gosto de desafios e era algo novo na minha carreira, aceitei a oportunidade”, disse Dante ao jornal O Estado de S.Paulo.

A adaptação à França foi fácil, até porque foi por lá que ele entrou no futebol europeu – entre 2004 e 2007 jogou no Lille e no Charleroi, da Bélgica. O fato de chegar à Riviera Francesa semanas depois do atentado terrorista de 14 de julho, dia em que se comemora a Queda da Bastilha, quando 84 pessoas foram atropeladas e mortas por um caminhão, não o abalou. “É claro que sempre preocupa um pouco. Mas isso foi mais no início e a gente não pode deixar de viver”.

O time do Nice, por outro lado, era uma incógnita. Apesar do investimento de um grupo chinês, que permitiu contratações como a do atacante italiano Mario Balotelli, o orçamento é apenas o 10.º maior da primeira divisão francesa (20 clubes) e está bem abaixo dos gigantes Paris Saint-Germain e Monaco. Por conta disso, não se sabia até onde a equipe rubro-negra poderia ir, mas em pouco tempo Dante percebeu que seria possível pensar grande.

ALTO-ASTRAL – Respeitado em Nice e na França, Dante diz estar de bem com a vida. Já pensa na próxima Liga dos Campeões. “Vai ser algo especial porque o Nice não tem as mesmas perspectivas de PSG e Mônaco”. A frustração e as críticas recebidas em 2014 foram superadas. O zagueiro garante não carregar culpa nem mágoas. “As pessoas sempre procuram bodes expiatórios para proteger outros. Pegaram os mais desprotegidos, mas é algo que acontece no futebol”, disse, sem se alongar em relação a protetores e protegidos.

Dante jamais voltou à seleção e tem consciência de que sua época já passou. “Quando se vê a seleção atual, com muitos jogadores jovens, é preciso compreender que isso (a renovação) faz parte do futuro. Estou com 33 anos. É o importante é que estou feliz na vida e na carreira”.

A quatro rodadas do fim do Campeonato Francês, o Nice tem 74 pontos e a chance de voltar a ser campeão depois de 58 anos são remotas. A briga ficará restrita a Paris Saint-Germain e Monaco.