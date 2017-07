Daniel Serra vence Corrida do Milhão e retoma liderança da Stock Car

O piloto Daniel Serra mostrou neste domingo por que está no auge de sua carreira. Duas semanas após brilhar na tradicional 24 Horas de Le Mans, na França, o brasileiro conquistou a vitória na Corrida do Milhão e assumiu a liderança da temporada 2017 da Stock Car. Thiago Camilo, que era o líder do campeonato, acabou abandonando na última volta da prova disputada em Curitiba.

Aos 33 anos, Serra vem acumulando grandes resultados nas últimas semanas. Há quinze dias, venceu a classe LMGTE-PRO, uma das categorias das 24 Horas de Le Mans, com a Aston Martin. De volta ao Brasil, brilhou no sábado ao faturar a pole position da Corrida do Milhão. E, neste domingo, desbancou Camilo, que soma três vitórias nesta prova já tradicional.

Serra venceu a corrida praticamente de ponta a ponta. Exibindo grande performance, com carro consistente, ele só perdeu a liderança por alguns segundos, após parada nos boxes. Mas logo retomou a dianteira e correu para a vitória, sem nem mesmo ser ameaçado por Camilo, que não teve sorte com o “hero push”, o chamado botão da ultrapassagem. Na segunda posição, acabou abandonando a prova na última volta.

A Corrida do Milhão deste ano não contou com maiores incidentes, afora uma ou outra colisão nos boxes entre carro e um pneu solto. Além de Serra, destacaram-se Marcos Gomes e Cacá Bueno, que completaram o pódio. Rubens Barrichello, campeão da prova em 2014, foi um dos que mais ganhou posições ao longo da prova. Começou em 18º, terminou em 5º.

A vitória deste domingo deixou Daniel Serra na liderança disparada do campeonato. Ele soma agora 142 pontos, enquanto Thiago Camilo segue com 126, pois não completou a prova em Curitiba.

O temporada da Stock Car terá sequência no dia 23 de julho. Os pilotos vão competir na cidade de Curvelo, em Minas Gerais.

Confira abaixo os 10 primeiros colocados da Corrida do Milhão:

1.º – Daniel Serra (Eurofarma RC)

2.º – Marcos Gomes (Cimed Racing)

3.º – Cacá Bueno (Cimed Racing)

4.º – Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport)

5.º – Rubens Barrichello (Full Time Sports)

6.º – Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing)

7.º – Max Wilson (RCM Motorsport)

8.º – Cesar Ramos (Blau Motorsport)

9.º – Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team)

10.º – Guilherme Salas (Vogel Motorsport)