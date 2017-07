Custo da construção sobe 0,62% em junho, diz Sinduscon-SP

O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo subiu 0,62% em junho na comparação com maio, para R$ 1.317,04 por metro quadrado. Esta é a segunda alta seguida no indicador, de acordo com pesquisa realizada pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP). Em 12 meses a alta foi de 3,16%.

Segundo o vice-presidente de Economia do SindusCon-SP, Eduardo Zaidan, em junho o CUB subiu em função do reajuste salarial dos trabalhadores da construção do interior do Estado, assim como em maio a elevação se deveu ao reajuste dos trabalhadores da capital paulista. “Alguns reajustes remanescentes do interior ficaram para julho, que deverão impactar pouco o CUB”, afirmou, em nota.

Nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamentos a alta foi de 0,58% no CUB na comparação de junho com maio, totalizando R$ 1.219,60 por metro quadrado. Em 12 meses, o indicador registra alta de 2,99%.