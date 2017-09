Cunha permanece em Brasília para depor no âmbito da Operação Sépsis

O juiz Vallisney de Souza Oliveira solicitou e Sérgio Moro concordou em prorrogar a permanência do ex-deputado Eduardo Cunha no Departamento de Polícia Especializada (DPE), da Polícia Civil, em Brasília. O objetivo da permanência do peemedebista na capital federal é seu interrogatório no âmbito da operação Sépsis. O depoimento estava para a está sexta-feira, 22, mas foi postergado para o próximo dia 9 de outubro.

O motivo do cancelamento do interrogatório foi a solicitação da defesa do ex-ministro Henrique Eduardo Alves para ter acesso à delação do corretor Lúcio Bolonha Funaro antes da realização da oitiva.

Ao juiz vallisney de Souza, o ex-congressista falará em processo em que é réu também por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em operações fraudulentas com recursos do Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS), administrado pela Caixa. Além de Cunha, são réus nesta ação Lúcio Funaro, seu ex-sócio Alexandre Margotto e o ex-vice-presidente de Fundos e Loterias da Caixa Fábio Cleto. Os dois últimos são também delatores da Lava Jato.