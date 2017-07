Cuca reclama de pênalti não marcado, mas assume culpa por derrota do Palmeiras

Após a derrota por 3 a 1 para o Cruzeiro neste domingo pelo Brasileirão, o técnico do Palmeiras, Cuca, reclamou do pênalti não marcado de Murilo em Róger Guedes durante o primeiro tempo do jogo. Para o treinador, o árbitro Péricles Bassols agiu como se fosse “dono da verdade” no lance ao não consultar seus pares.

“Árbitros são passíveis de erros. O problema é quando o cara não aceita conversa e se acha o dono da verdade, como aconteceu hoje”, disse Cuca, em entrevista coletiva depois do jogo no Mineirão.

O treinador reconheceu que o Cruzeiro foi mais eficiente nas finalizações e assumiu a responsabilidade pelo resultado. “Tivemos mais posse de bola e mais oportunidades, mas o Cruzeiro foi mais efetivo. A responsabilidade pela derrota é minha. A culpa é minha. Não adianta responsabilizar jogadores. Eu escolho quem joga, então quem paga a conta sou eu. Futebol é assim”, ressaltou.

A derrota interrompeu a sequência de bons resultados do Palmeiras no Brasileirão, no qual soma 19 pontos e saiu de campo na quarta colocação da tabela. “A posição atual do Palmeiras não é a ideal, mas não é o fim do mundo. Estamos envolvidos em outras frentes importantes, mas temos que melhorar”, avalia Cuca. “Hoje perdemos e agora vamos avaliar o que podemos fazer diferente na próxima quarta-feira em termos de postura e também de opção”, reforçou.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, contra o líder Corinthians pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.