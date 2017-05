Cuca brinca com superstição no Palmeiras: ‘Um dia vou colocar outra calça’

O técnico Cuca, do Palmeiras, ficou aliviado pela reestreia no cargo com vitória por 4 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e fez questão de explicar na entrevista coletiva sobre o amuleto que usou. A calça cor de vinho trajava alguns torcedores e a peça também foi recorrida pelo treinador, que brincou com a escolha e disse que talvez no futuro tenha de abrir mão dela.

“Eu até vim com essa calça hoje (domingo) porque todo mundo viria, né? Não ia dar certo fugir disso. Ainda bem que deu tudo certo”, afirmou o treinador. A peça foi fixada ao vestuário dele durante a campanha do título brasileiro no ano passado, mais especificamente em agosto. A estreia foi contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), quando a equipe iniciou uma série invicta que rendeu a arrancada à conquista.

A calça cor de vinho usada em 2016 ficou no clube, segundo Cuca. O treinador contou que ganhou da família peças idênticas. “Ela me vestiu bem porque tem o cós alto. Como fico agachado durante grande parte do jogo, corro o risco de mostrar o ‘cofrinho’ para a torcida. A calça ficou bem e junto veio a superstição. Um dia eu vou colocar outra calça, mas ainda não agora”, comentou o técnico.

A peça de roupa foi tema de uma brincadeira do próprio Palmeiras quando Cuca foi anunciado, na última semana. As redes sociais de clube mostraram a foto do treinador acompanhada de dois emojis, um de uma calça e outro de uma taça de vinho. A brincadeira fez sucesso entre os torcedores. “Estava ansioso para reencontrar o ambiente, a torcida. Sorte que foi tudo bem”, comentou.

Cuca treinou o Palmeiras entre março e dezembro do último ano. Após cinco meses longe do futebol, voltou ao clube na última semana, com contrato válido até o fim de 2018. O segundo compromisso dele no cargo será nesta quarta-feira, quando o time estreia na Copa do Brasil contra o Internacional, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pelo confronto de ida das oitavas de final.