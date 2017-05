Cuca autoriza e Palmeiras negocia troca por Rafael Marques

Após Alecsandro acertar com o Coritiba, o atacante Rafael Marques deve ser o próximo do setor ofensivo do Palmeiras a deixar o elenco. O técnico Cuca disse nesta sexta-feira que o jogador merece ir para um clube em que possa atuar com mais regularidade. A cúpula alviverde conversa com o Cruzeiro para realizar uma troca de atletas.

Rafael Marques atuou em só duas partidas neste ano e foi aconselhado por Cuca a procurar clube. “Como treinador, a gente tem que querer o melhor para o time da gente e também para o jogador. O Rafael Marques não pode ficar em um clube para jogar 100 minutos por ano, ele é muito maior que isso”, afirmou. O atacante tem 106 jogos e 22 gols pela equipe.

Cuca disse ter conversado sobre o assunto com Alecsandro, que assinou com o Coritiba, e lhe aconselhou a procurar outro clube para ter mais sequência. O atacante foi apresentado nesta sexta-feira pelo clube paranaense, onde deve ficar até 2018. “Achei que ele devia sair para fazer um contrato maior e ser mais utilizado do que aqui, que tem número de jogadores maior do que no Coritiba. Vai ajudar o time deles, é excelente profissional”, comentou.

O treinador confirmou também ter perdido o zagueiro Vitor Hugo para o futebol italiano. “Não tem como segurar, desde que seja coisa boa para ele também. Temos que criar outro jogador nesse nível”, disse. Para repor a saída do defensor, negociado por R$ 27 milhões com a Fiorentina, a equipe vai trazer o zagueiro Juninho, do Coritiba.