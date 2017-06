Cruzeiro encara o Atlético-GO para diminuir pressão sobre Mano Menezes

O Cruzeiro faz um duelo decisivo neste domingo para diminuir a pressão sobre o técnico Mano Menezes, contra o Atlético Goianiense, às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Embora a equipe mineira some sete pontos e esteja nas posições intermediárias da tabela, o treinador tem sido duramente criticado pelas atuações irregulares do time e, sobretudo, por fazer algumas apostas contestáveis.

Contratado do Palmeiras, por exemplo, o atacante Rafael Marques tomou o posto de Ramon Ábila em alguns jogos – e pouco acrescentou. E, na derrota para o Bahia, na quinta-feira, Mano improvisou Henrique para formar a dupla de zaga com Léo, mas o volante foi expulso ainda no início, contribuindo para a derrota por 1 a 0.

O grupo, inclusive, tem apoiado o treinador. “Não (influenciou)”, respondeu o volante Henrique, quando questionado se a improvisação teria sido responsável por sua expulsão. “Aconteceu. A gente, quando entra em campo, está sujeito a todas as consequências. Infelizmente, aconteceu.”

Sem contar com Dedé e Caicedo, na seleção equatoriana, o técnico deve apostar neste domingo no jovem Murilo, que entrou durante a derrota para o Bahia. Vencer o Atlético-GO, assim, será fundamental para Mano resgatar a confiança da diretoria e do torcedor cruzeirense.