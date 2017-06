Criciúma vence a 3ª seguida na Série B com direito a gol de bicicleta de Lucão

O Criciúma segue se afastando da zona do rebaixamento. Depois de um início complicado na Série B do Campeonato Brasileiro, o time catarinense emplacou mais uma vitória, desta vez sobre o Paraná por 2 a 1, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), pela 10.ª rodada. O herói da vitória foi o centroavante Lucão, que marcou os dois gols, o segundo de bicicleta.

Com o resultado, a terceira vitória seguida, o Criciúma chega a 14 pontos, se afastando da parte de baixo da tabela de classificação e ultrapassando até mesmo o próprio Paraná, que fica estacionado nos 13.

O time da casa começou melhor, mas foi o Paraná quem chegou com mais perigo em dois lances seguidos com chutes no travessão. Primeiro com Cristovam arriscando de fora da área e, na sequência, em cobrança de falta de Renatinho.

Apesar das boas chances criadas, o time visitante se complicou aos 25 minutos, quando Cristovam, que já tinha cartão amarelo, reclamou demais com o árbitro mineiro Wanderson Alves de Souza e foi expulso.

Com um homem a mais, o Criciúma foi só pressão e, depois de muito insistir, abriu o placar no último lance da primeira etapa. Douglas Moreira chutou em meio a um bate-rebate na área, o goleiro Richard conseguiu espalmar, mas a bola sobrou para Lucão estufar as redes.

No segundo tempo, o time da casa seguiu melhor e ampliou aos 15 minutos com mais um gol de Lucão. Desta vez, uma pintura. O atacante recebeu dentro da área de costas para o gol, ajeitou com a coxa e finalizou de bicicleta. Na comemoração, que já está virando tradição, levou a torcida ao delírio com seus passos de break dance. Nos acréscimos, o Paraná diminuiu com Robson, cobrando pênalti, aos 47.

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira pela 11.ª rodada da Série B, quando enfrenta o Vila Nova, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. No sábado, o Paraná recebe o Ceará no estádio Durival de Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 x 1 PARANÁ

CRICIÚMA – Luiz; Diogo Mateus, Nino, Diego Giaretta e Marlon; Jonatan Lima (Paulinho), Barreto e Douglas Moreira (Alex Maranhão); Caio Rangel, Silvinho (Fabinho Alves) e Lucão. Técnico: Luiz Carlos Winck.

PARANÁ – Richard; Cristovam, Rayan, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias e Renatinho (Jhony); Minho (Nathan), Robson e Felipe Alves (Rafhael Lucas). Técnico: Cristian de Souza.

GOLS – Lucão, aos 48 minutos do primeiro tempo; Lucão, aos 15, e Robson (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marlon e Silvinho (Criciúma); Eduardo Brock (Paraná).

CARTÃO VERMELHO – Cristovam (Paraná).

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA – R$ 65.940,00.

PÚBLICO – 3.223 pagantes.

LOCAL – Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).