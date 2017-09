Crianças inalam fumaça em incêndio em escola de São Paulo

Dez crianças foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros por terem inalado fumaça após um incêndio na Escola Municipal de Educação Fundamental Fazenda da Juta, na região de São Mateus, na zona leste da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 16h20 desta quarta-feira (13) no almoxarifado da escola, que fica no andar térreo, e já foi controlado.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

Além das 10 crianças resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, três foram socorridas por pessoas que estavam no local. Cinco policiais militares, que ajudavam a retirar as crianças da escola, também foram atendidos por uma viatura de resgate após terem inalado fumaça. As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o incêndio começou no almoxarifado e que a fumaça se espalhou por toda a escola. “A escola será reaberta após laudo técnico do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. A Diretoria Regional de Educação São Mateus, à qual a unidade é subordinada, auxiliará as autoridades para o total esclarecimento do episódio”, diz o comunicado da secretaria.