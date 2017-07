Criança é morta em troca de tiros entre PMs e criminosos na zona norte do Rio

Uma criança de 11 anos foi morta com um tiro na cabeça na localidade conhecida como Boca do Mato, no Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio, quando policiais militares foram atacados a tiros por criminosos durante uma operação de rotina e houve confronto. Na troca de tiros a menina, identificada como Vanessa, foi ferida e encaminhada às pressas pelos militares para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, mas não resistiu ao ferimento.

No tiroteio, o subcomandante da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camarista Méier foi ferido no ombro e encaminhado para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos. O oficial está fora de perigo e passa bem. O Batalhão de Choque da Polícia Militar e militares de outras unidades de Polícia Pacificadora da região reforçam o policiamento no Complexo do Lins.

Na subida da Boca do Mato, moradores atearam fogo em paus, pneus e caixotes em protesto contra a morte da criança nas ruas Maranhão e Aquidabã. Vanessa tinha voltado da escola e estava em casa quando foi atingida pelo tiro. A Boca do Mato é uma comunidade pequena e não é considerada violenta.

A Auto-Estrada Grajaú-Jacarepaguá que corta o bairro do Lins também está com o policiamento reforçado para evitar manifestação de moradores. O trânsito está congestionado na região. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, os motoristas devem evitar a auto-estrada e como opção seguir pelo Alto da Boa Vista e Linha Amarela.

Os ônibus que saem do centro da cidade com destino à zona norte e cortam os bairros do Maracanã, Mangueira com destino ao Méier também estão com o tráfego congestionado, devido à morte da criança. Uma viagem que leva, em média 40 minutos, está levando mais de uma hora e vinte minutos.