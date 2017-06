CRB derrota o Paysandu de virada e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Com uma boa virada construída no segundo tempo, o CRB superou o Paysandu por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 10.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time visitante saiu na frente com um gol de Marcão, mas Edson Ratinho e Flávio Boaventura garantiram a vitória dos alagoanos.

Com o resultado, o CRB chegou aos 13 pontos, deixou a zona do rebaixamento e alcançou o meio da tabela de classificação. O Paysandu, por outro lado, tem um ponto a menos e chegou ao sexto jogo sem vencer. Ao menos quebrou a sequência de quatro partidas sem marcar nenhum gol.

Mesmo jogando em Maceió, o time paraense começou melhor e demorou apenas três minutos para abrir o placar. Ayrton recebeu lindo passe de calcanhar de Jhonnatan e cruzou para Marcão completar para o gol.

Depois de sair na frente, o Paysandu se fechou demais e chamou o adversário para o ataque. Zé Carlos, que acertou a trave, além de Danilo Pires, Edson Ratinho e Adalberto tiveram boas chances, mas desperdiçaram para o CRB.

Após o intervalo, no entanto, a pressão surtiu efeito. Aos quatro minutos, Chico arriscou de fora da área, a bola bateu na trave e, no rebote, de primeira, Edson Ratinho empatou o duelo. Embalado, o CRB virou aos 16, quando Ratinho cruzou, Marcão tentou cortar e o zagueiro Flávio Boaventura aproveitou a sobra e fez de cabeça.

Os dois times voltam a jogar na próxima sexta-feira, pela 11.ª rodada da Série B. O Paysandu recebe o Luverdense no estádio Mangueirão, em Belém, enquanto que o CRB visita o Náutico na Arena Pernambuco, no Recife.

FICHA TÉCNICA

CRB 2 x 1 PAYSANDU

CRB – Edson Kolln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Yuri, Danilo Pires, Chico (Clebinho), Edson Ratinho e Erick Salles (Elvis); Zé Carlos (Neto Baiano). Técnico: Dado Cavalcanti.

PAYSANDU – Emerson; Ayrton, Fernando Lombardi, Perema e Peri; Wesley (Daniel Amorim), Ricardo Capanema (Tiago Mandi), Jhonnatan e Diogo Oliveira (Lucas Taylor); Bérgson e Marcão. Técnico: Rogerinho Gamaleira (interino).

GOLS – Marcão, aos 3 minutos do primeiro tempo; Edson Ratinho, aos 4, e Flávio Boaventura, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Marcos Martins (CRB); Peri, Wesley, Ricardo Capanema, Jhonnatan, Diogo Oliveira e Bérgson (Paysandu).

ÁRBITRO – Wanderson Alves de Sousa (MG).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).