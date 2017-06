CPI da Citricultura ouvirá leniente em acordo de empresas com Cade

Ribeirão Preto, 27/6 – Deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cartelização da Citricultura, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ouvirão na quarta-feira, 28, Paulo Ricardo Machado, ex-executivo da indústria citrícola. Ele foi o responsável por firmar com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) um acordo de leniência e forneceu informações para o processo do órgão antitruste contra companhias do setor.

O processo investigou a prática de cartel no setor e terminou em novembro passado com o pagamento de multa de R$ 301 milhões pelas empresas.

Machado será ouvido às 14 horas, no auditório Paulo Kobayashi. A sessão prevê, em seguida, depoimentos do presidente do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), Lourival Carmo Monaco, e do deputado federal Antonio Carlos Mendes Thame (PV-SP).