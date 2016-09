Corvo do HavaÃ­ usa ferramenta para buscar comida, dizem cientistas

Um grupo de cientistas britânicos descobriu que o corvo havaiano (Corvus hawaiiensis) usa ferramentas para buscar comida. O comportamento é extremamente raro entre animais – acontece em menos de 1% dos gêneros. Em corvos, o uso de ferramentas só havia sido observado até agora no corvo da Nova Caledônia (Corvus moneduloides).

Os corvos havaianos foram extintos na natureza no início dos anos 2000 e hoje só existem 109 exemplares em cativeiro. Os cientistas estudaram 104 deles e descobriram que 78% usam varetas espontaneamente, com alto grau de destreza, para buscar comida que está fora do alcance.

O comportamento varia com a idade: 93% dos corvos adultos usavam ferramentas, ante 47% dos filhotes. “Agora poderemos comparar o uso de ferramentas por aves e primatas”, disse Jane Goodall, uma das autoras do estudo publicado nesta quarta-feira, 14, na revista Nature.