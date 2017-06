Correção: Bia Haddad Maia supera americana e fura qualifying de torneio espanhol

A nota enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. Bia Haddad Maia é a atual 94ª colocada do ranking mundial, não a 95ª. Segue a versão corrigida:

Beatriz Haddad Maia vai participar da chave principal do Torneio de Maiorca, preparatório para Wimbledon, Grand Slam londrino para o qual a brasileira já tem vaga assegurada. Nesta segunda-feira, a número 94 do mundo “furou” o qualifying ao superar a norte-americana Sofia Kenin, a 170ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 16 minutos.

Essa vitória foi a segunda de Bia Haddad no qualifying do evento espanhol disputado em quadras de grama. Antes, com bem mais dificuldades, a brasileira havia superado a alemã Katharina Hobgarski em três sets (7/5, 4/6 e 6/3), no último domingo.

Já o duelo com Kenin, de apenas 18 anos, foi mais tranquilo para Bia Haddad, de 21. A brasileira converteu os dois break points que teve no confronto, sendo um em cada set, e se salvou na única oportunidade em que a tenista dos Estados Unidos ameaçou o seu saque.

Bia terá pela frente em sua estreia na chave principal em Maiorca a norte-americana Shelby Rogers, atual 70ª colocada do ranking mundial, adversária definida por meio de sorteio nesta segunda-feira.

CHAVE PRINCIPAL – No início das disputas da chave principal do evento espanhol, nesta segunda-feira, a letã Anastasija Sevastova, a número 19 do mundo, estreou com uma difícil vitória sobre a belga Elise Mertens (57ª) por 7/6 (7/2), 5/7 e 6/1.