Corpo de Marcelo Rezende é velado em SP

O corpo de Marcelo Rezende está sendo velado neste domingo, 17, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O jornalista morreu ao 65 anos no fim da tarde do último sábado, 16, após quatro meses lutando contra um câncer no pâncreas e no fígado.

O velório começou por volta das 8h apenas para os familiares, e, às 10h, foi aberto aos fãs. O enterro será realizado à tarde, no Cemitério de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e será reservado apenas à família e amigos próximos.

Rezende foi diagnosticado com câncer no pâncreas e no fígado no início de maio. Na época, ele contou que percebeu que havia algo errado com sua saúde ao perceber a falta de vontade de tomar vinho, sua bebida preferida, e também por se cansar excessivamente. Após fazer alguns exames, descobriu o câncer.

O profissional começou sua carreira no jornalismo esportivo, passou pelo Jornal Nacional e pelo Linha Direta na TV Globo, depois trabalhou nas emissoras RedeTV! e Bandeirantes. Seu último trabalho foi na Record TV, onde apresentava o Cidade Alerta. No noticiário, o jornalista eternizou seu bordão ‘corta pra mim’.