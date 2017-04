Corpo de Belchior chegará a Fortaleza às 5 horas da segunda-feira

O corpo do cantor e compositor Antônio Carlos Belchior, morto neste sábado, 29, chegará em Fortaleza nesta segunda-feira, 1º de maio, por volta das 5 horas, de acordo com informações apuradas pelo jornal O Estado de S. Paulo.

A família do músico, residente em Fortaleza, pediu auxílio do governo do Ceará para trazer o corpo para o estado, para que possa ser velado e enterrado. A distância entre Santa Cruz do Sul e Fortaleza é de 4,1 mil quilômetros.

O governo do Estado ofereceu o translado e disponibilizou o Theatro José de Alencar, em Fortaleza, para que Belchior receba homenagem e amigos, familiares e fãs. A decisão sobre o local, tanto do velório quanto do enterro, contudo, depende da família.

Em contato com a reportagem, a irmã do músico não quis se pronunciar.

Até o momento, a decisão está encaminhada para que tudo seja ocorra em Fortaleza, diferentemente do que havia sido noticiado no início da tarde, quando foi informado de que as cerimônias seriam realizadas em Sobral, município a 240 Km da capital, onde nasceu o músico.

Morte

Belchior morreu na noite de sábado, 29, aos 70 anos. Desaparecido por conta de dívidas, ele vivia há um ano e meio na cidade do Rio Grande do Sul. Conforme informou a Brigada Militar, a morte do cantor e compositor foi causada por apneia enquanto dormia.

Corpo do músico é transportado por funerária

O corpo do cantor e compositor Belchior está na funerária onde é preparado para a viagem ao Ceará, sua terra natal. Eram cerca de 15h30 quando o carro da funerária Halmenschlager ingressou na garagem da casa em que ele morava.

A frente da residência foi bloqueada pela polícia militar. O preparo do corpo está sendo feito na cidade vizinha de Cachoeira do Sul, sede da funerária.

Em outro carro, a companheira de Belchior e um amigo da família acompanharam o corpo. O laudo oficial ainda não foi divulgado.

*O repórter viajou a Fortaleza a convite do festival Maloca Dragão