Corintianos admitem erros e destacam força para evitar a derrota na Colômbia

Os jogadores do Corinthians deixaram o estádio Independência, em Tunja, na Colômbia, aliviados, pois sabem que não fizeram uma boa partida e mesmo assim conseguiram o empate por 1 a 1 diante do Patriotas, pela rodada de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Ao final da partida, o meia Rodriguinho admitiu a má atuação, mas destacou a força da equipe.

“Não foi uma das melhores atuações nossas, mas valeu o espírito de luta que a equipe teve. Parece fácil para quem está vendo, mas jogar aqui é bastante complicado”, disse o jogador, em entrevista logo após o final da partida à TV Globo.

O jogador corintiano ainda destacou a dificuldade pela condição do gramado. “É um resultado importante pelas circunstâncias do jogo. Sabíamos que ia ser difícil, mas não tanto. O campo está muito foto, pesado, não é desculpa nenhuma, erramos lances bobos”, completou.

O técnico Fábio Carille também fez questão de ressaltar a dedicação da equipe, que precisou superar a má atuação para garantir a sequência de invencibilidade, que completa 24 jogos – entre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

“Foi muito positiva a resposta de todos, pois sabemos das dificuldades de jogar aqui. A ideia de poupar alguns jogadores foi pelo excesso de jogos. A gente sai muito feliz daqui, pois persistimos. A gente trabalha sempre e procura colocar na mente dos jogadores cada vez mais essa coisa de não desistir nunca”, comentou o comandante corintiano.

Com o resultado, o Corinthians precisa apenas de uma vitória simples diante do Patriotas, no dia 26 de julho, em São Paulo, para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o time alvinegro volta a campo neste domingo para encarar o Botafogo, no estádio Itaquerão.