Coreia do Norte alerta EUA sobre o risco de “explosão” na região

A Coreia do Norte avisou aos Estados Unidos nesta quarta-feira (14) que as “imprudentes” ações militares de Washington estão agravando fortemente a situação na região, informou a agência KCNA.

O Pentágono começou a reforçar a presença militar na Coreia do Sul depois da realização do último teste nuclear pela Coreia do Norte. Os estados Unidos enviaram dois bombardeiros B-1B para a base da aviação perto de Seul e planejam deslocar um porta-aviões para a região.

“Estas extremas e imprudentes provocações dos guerrilheiros imperialistas dos estados Unidos estão forçando a situação da península coreana a apertar o botão de explosão de hora em hora”, diz a KCNA, citando declaração do governo norte-coreano.

De acordo com a agência, o Exército Popular da Coreia tem à disposição todos os meios necessários para conter as agressões e provocações dos Estados Unidos e está acompanhando atentamente as atividades militares do país na península.