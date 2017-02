Contratado pelo Clube Pinheiros, Cesar Cielo vai estimular nova geração

O nadador Cesar Cielo acertou seu retorno ao Clube Pinheiros após seis anos longe. Nesta sexta-feira, ele chegou a um acordo e será atleta da equipe, informação revelada pelo Blog do Coach e confirmada pelo Estadão.

Foi no Pinheiros que Cielo conquistou a medalha de ouro olímpica e foi recordista e campeão mundial. O atleta estava sem clube desde que seu contrato com o Minas Tênis Clube foi encerrado no final do ano passado.

Embora a agremiação paulista tenha atualmente uma política de apostar em jovens nadadores, a presença do ídolo de 30 anos é vista como inspiração e motivação para os novos talentos. Com Cielo, a ideia é impulsionar os jovens atletas.

A presença de Cielo nos próximos Jogos Olímpicos, em Tóquio, em 2020, não é certa, e o próprio Pinheiros está ciente disso. Mas, com Cielo na equipe, outros nadadores poderão dar um bom salto na carreira, pois nadarão ao lado do único campeão olímpico do País na natação.

A chegada ao Pinheiros também servirá de estímulo para Cielo, que não conseguiu classificação para os Jogos Olímpicos do Rio, no ano passado, e chegou-se inclusive a se cogitar que ele poderia parar. Mas o nadador já avisou que está de volta e fará isso em uma nova casa.