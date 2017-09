Conselho do programa de desestatização da Cesp suspende processo de venda

A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) informa, sobre seu processo de privatização, que o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização suspendeu nesta quinta-feira, 14, o certame pelo prazo necessário para avaliar a “pertinência de eventuais ajustes”. Segundo a empresa, a ata da reunião do conselho será publicada na edição desta sexta-feira, 15, do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Em 3 de agosto o governo de São Paulo publicou o edital de desestatização da geradora, cujo leilão ocorreria no dia 26 de setembro na B3. Serão vendidas 116.450.297 ações, das quais 87.522.028 ordinárias e 28.928.269 preferenciais classe B. O preço mínimo estabelecido, de R$ 16,80 por ação, para as ações detidas pelo poder público paulista, coloca a operação no valor mínimo de R$ 1,956 bilhão.