Conselheiros são convocados para aprovar contas do Corinthians

A noite de quinta-feira deve ser agitada no Parque São Jorge. Um comunicado assinado pelo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians convoca os conselheiros para uma reunião ordinária para debater à previsão orçamentária de 2017 e o julgamento das contas relativas à gestão de 2016.

A primeira chamada será às 18 horas e a segunda, às 19h. A disputa pela aprovação das contas é visto como mais uma tentativa da oposição em conseguir protocolar um novo pedido de impeachment contra Roberto de Andrade. O dirigente já passou por tal processo, mas o caso foi arquivado no dia 20 de fevereiro.

Se as contas forem reprovadas, o presidente Roberto de Andrade corre risco, já que um novo pedido para sua saída será realizado. Vale lembrar que já foram realizadas duas reuniões para tratar das finanças do Corinthians, mas em ambas, as conversas não foram desenvolvidas e o tema acabou sendo adiado.