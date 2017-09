Confiante em bom resultado, Massa elogia características do GP de Cingapura

O brasileiro Felipe Massa elogiou nesta quinta-feira o GP de Cingapura, a 14ª das 20 etapas da temporada 2017 de Fórmula 1 que será disputada no domingo, durante a noite do circuito de Marina Bay. O piloto da Williams enalteceu as características da prova e afirmou que está confiante para obter um bom resultado.

“Temos três corridas que são disputadas durante a noite, mas Cingapura é a única que é disputada no meio da cidade, no meio da noite, o que é demais”, disse Massa, que foi oitavo colocado na última prova, o tradicional GP da Itália, e se demonstrou confiante em obter um resultado melhor.

“Estou ansioso para esta corrida, embora eu saiba que estará quente e úmido, o que a torna uma das pistas mais difíceis. Mas, como sempre, creio que podemos conseguir um bom resultado”, acrescentou o brasileiro, que ficou uma posição atrás de seu parceiro Lance Stroll em Monza.

Diretor técnico da Williams, Paddy Lowe fez avaliação semelhante sobre o circuito e reiterou que a equipe tem boas condições de obter um bom resultado em Cingapura. “O calor e a umidade são intensos mesmo sem o sol. Assim, é uma das corridas mais desafiadoras para os pilotos e os carros, causando muitos acidentes, quebras e cansaço nos pilotos”, avaliou. “Para a Williams, a nossa perspectiva é de manter o bom momento que tivemos em Monza, colocando-nos entre os sete primeiros na corrida”.

O primeiro treino livre no circuito de Marina Bay está agendado para as 5h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira. O GP de Cingapura será disputado a partir das 9 horas de domingo.