Confiança do consumidor alemão mantém ímpeto positivo no início de 2017

O índice de confiança do consumidor da Alemanha subiu para 9,9 na pesquisa de janeiro do instituto GfK, de 9,8 na leitura de dezembro. O dado superou as expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam estabilidade do índice, a 9,8, e sugere que a confiança vai manter ímpeto positivo no começo de 2017.

“Os consumidores parecem totalmente imunes a uma série de fatores de risco, como o resultado das eleições nos EUA, o Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), a piora da crise financeira da Itália após o referendo fracassado e a renúncia do primeiro-ministro Renzi, e a ameaça terrorista persistentemente alta”, avaliou o GfK. “Parece que, de modo geral, os consumidores consideram as condições do mercado de trabalho cruciais para sua decisão sobre fazer ou não compras”, acrescentou.

O instituto de pesquisa alemão utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.