Companhia aérea iraniana fecha acordo para comprar 30 Boeing 737 MAX

A companhia aérea iraniana Aseman assinou um acordo de compra de 30 Boeing 737 MAX por 3 bilhões de dólares, informou neste sábado.

O contrato, anunciado em abril, foi assinado em uma cerimônia em Teerã, e a companhia aérea receberá os 30 aviões entre 2022 e 2024.

“Estou contente por podermos melhorar a frota aérea para que conquiste mercados regionais”, declarou o ministro do Trabalho Ali Rabii após a assinatura do acordo, segundo a agência de notícias ISNA.

O contrato, entretanto, pode não ser implementado caso o presidente americano, Donald Trump, cumpra suas ameaças de voltar a impôr sanções ao Irã.

A Casa Branca estabeleceu um período de 90 dias para decidir se continua com o acordo concluído em 2015 entre Irã e as grandes potências mundiais, no qual Teerã se comprometeu a garantir o caráter pacífico de seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções ocidentais.

Mesmo que Trump não abandone o acordo nuclear, a venda dos Boeing precisa ser autorizada pela agência americana de controle de ativos estrangeiros (OFAC).

A Boeing, que também está fabricando 80 aviões para a companhia nacional Iran Air, tem recebido críticas de senadores americanos que garantem que as companhias aéreas iranianas têm sido utilizadas para transportar armas e tropas para a Síria e para outras zonas de conflito.

A empresa aeronáutica americana insistiu sobre os benefícios do contrato com Aseman, que, segundo ela, “criará ou manterá cerca de 18.000 empregos nos Estados Unidos”.

O Irã está há tempos tentando renovar sua envelhecida frota de aviões, mas não pôde comprar novas aeronaves até a assinatura do acordo nuclear em 2015.