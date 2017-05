Comissão da reforma da Previdência deve ser retomada na terça-feira

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), informou que os trabalhos do colegiado só devem ser retomados a partir da terça-feira, 9. A sessão do colegiado em que estavam sendo votados os destaques com sugestões de mudanças no parecer do relator da proposta, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), foi suspensa na noite desta quarta-feira, 3, após agentes penitenciários invadirem o plenário onde a reunião estava sendo realizada.

“Não temos condições de retomar os trabalhos amanhã (esta quinta-feira, 4). A previsão é de que retomemos na próxima terça-feira. Mas antes disso quero discutir a questão da segurança da Câmara”, disse Marun. O presidente da comissão e o relator foram retirados às pressas da sessão pelos policiais legislativos, assim que os agentes penitenciários invadiram a Câmara.