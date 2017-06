Comercial com Xuxa e ‘Stranger Things’ é premiados em Cannes

Foi nessa onda oitentista que a série Stranger Things arrebatou os fãs. E como não poderia faltar, a Netflix lançou um comercial com o programa ícone da cultural pop da década de 1980: o Xou da Xuxa.

O vídeo recebeu o Leão de Bronze na categoria entretenimento, na premiação de Cannes.

No comercial, protagonizado pela Xuxa, ela recebe uma carta de Joyce Byers, mãe de Will, que desapareceu no seriado. Com humor, a apresentadora resgata os rumores de sua boneca satânica e das mensagens ao ouvir seu disco ao contrário.