Com volta de Marcos Rocha, Micale relaciona 20 nomes do Atlético-MG para duelo

Depois de comandar o último treino de preparação do Atlético-MG para a partida diante do Avaí, neste domingo, às 11 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, o técnico Rogério Micale confirmou uma lista de 20 jogadores relacionados para o confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A única novidade da listagem é a presença do lateral-direito Marcos Rocha, que cumpriu suspensão na rodada passada da competição, na qual os atleticanos empataram por 1 a 1 com o Palmeiras, no Independência, em Belo Horizonte.

Com o retorno do lateral titular, o Atlético-MG voltará a ser escalado com uma formação que é considerada hoje a ideal por Rogério Micale. A equipe deve ir a campo neste domingo com o seguinte time titular: Victor; Marcos Rocha, Gabriel, Leonardo Silva e Fábio Santos; Adilson, Elias, Valdívia, Cazares e Luan; Fred.

Instável nesta temporada, o Atlético-MG soma 30 pontos no Brasileirão e precisa vencer o Avaí para se aproximar um pouco mais do grupos dos seis primeiros colocados, zona da tabela que garante classificação para a Copa Libertadores.

Confira os relacionados do Atlético-MG para o jogo deste domingo:

Goleiros – Victor e Giovanni;

Laterais – Marcos Rocha, Fábio Santos e Alex Silva;

Zagueiros – Leonardo Silva, Gabriel e Bremer;

Volantes – Elias, Adilson, Yago e Roger Bernardo;

Meias – Cazares, Otero e Valdívia;

Atacantes – Fred, Luan, Robinho, Clayton e Rafael Moura.