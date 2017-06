Com virada, Brasil vence Portugal pela 1ª vez em amistoso de rúgbi no Pacaembu

A seleção brasileira de rúgbi conquistou neste sábado uma improvável e histórica virada. Em amistoso disputado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, os “Tupis” chegaram a estar perdendo por 21 a 6, mas com três tries nos últimos dez minutos do duelo, superou a seleção portuguesa por 25 a 21.

A partida amistosa fez parte das comemorações oficiais pelo Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. E esta foi a primeira vitória dos brasileiros sobre os portugueses. Em 2013, a seleção foi atropelada pelos europeus por 68 a 0 na Arena Barueri. E no ano passado, em Coimbra, o revés, por 21 a 17, em Coimbra, foi definido apenas nos instantes finais. Agora, os brasileiros deram o “troco na mesma moeda”.

O primeiro tempo da partida no Pacaembu foi equilibrado, com o Brasil pontuando duas vezes, em penais convertidos por Moisés. Mas os portugueses foram ao intervalo em vantagem de 8 a 6 graças a um penal de Nuno Costa e a um try não convertido de Tomás Appleton.

Já o segundo tempo teve controle quase total de Portugal. A equipe europeia, que veio a São Paulo com sete jogadores da sua seleção sub-20, acuou o time brasileiro, conseguiu dois tries e chegou a abrir confortáveis 21 a 6 com 30 minutos da etapa final. A vitória parecia sacramentada, ainda mais que o Brasil não conseguiu nem se aproveitar da exclusão por dez minutos do português Villax, que recebeu um cartão amarelo, para pontuar no período em que estava com um jogador a mais.

Mas o Brasil começou a sua improvável reação aos 36 minutos com um try não convertido de Robert Ternorio, diminuindo a desvantagem para 21 a 11. Logo na saída de bola de Portugal, os Tupis retomaram a posse e fizeram um try com Felipe Sancery, este convertido por Moisés a dois minutos do fim do amistoso.

Novamente na saída de bola, o Brasil retomou a posse e fez o try da virada com Daniel Sancery. E Moisés ainda converteu a cobrança, definindo a vitória dos Tupis por 25 a 21.

O triunfo manteve o Brasil invicto e com 100% de aproveitamento nos jogos realizados no Pacaembu, a casa da seleção de rúgbi, em 2017, agora com quatro vitórias. Os outros triunfos haviam sido sobre Chile (17 a 3) e Canadá (24 a 23), pelo Campeonato das Américas, e Paraguai (57 a 6), pelo Campeonato Sul-Americano A.

Agora o triunfo veio em um amistoso, que conta pontos para o ranking mundial, sendo que os adversários estão à frente do Brasil na lista – Portugal ocupa o 25º lugar, enquanto os Tupis estão na 31ª posição.

Após o triunfo sobre Portugal, o Brasil voltará a jogar com uma seleção europeia. Em 24 de junho, a equipe vai encarar a Romênia, a seleção número 16 do mundo, em um amistoso fora de casa.